Kárpátalja kormányzója a fronton látogatta meg a 128-as dandárt

Kárpátaljai delegáció látogatta meg karácsony előtt a fronton a 128-as hegyi rohamdandár katonáit. A találkozóról Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója számolt be közösségi oldalán.

A látogatás során jelentős mennyiségű felszerelést adtak át a katonáknak, valamint több járművet, amelyeket jótékonysági adományokból és a West Carpathian Marathon résztvevőinek hozzájárulásaiból sikerült beszerezni.

A kárpátaljai származású katonák munkáját és áldozatvállalását elismerések átadásával is méltatták. Több katona vehetett át díszoklevelet, köszönetnyilvánítást, valamint a katonai közigazgatás és a megyei tanács közös kitüntetését. A Kárpátalja becsülete és bátorsága kitüntetést Dmitro Petrov főtörzsőrmester kapta meg.

A küldöttség tagjai a katonák pihenésének fontosságát is hangsúlyozták: a szolgálatból szabadságra érkező védők számára üdülési tanúsítványokat adtak át, amelyeket Kárpátalja szanatóriumaiban és üdülőhelyein az év bármely időszakában felhasználhatnak.

A kormányzó tájékoztatása szerint Kárpátalja 2025-ben is jelentős pénzügyi támogatást nyújtott a 128-as dandárnak. Az év során közel 34 millió hrivnyát irányítottak a hegyi rohamdandár technikai szükségleteinek fedezésére, ebből 6 millió hrivnya a megyei költségvetésből származott.

Miroszlav Bileckij hangsúlyozta: Kárpátalja a következő évben is változatlanul támogatni fogja a fegyveres erőket.

Kárpátalja.ma