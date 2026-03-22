Gyászol a Beregszentmiklósi kistérség

A kelet-ukrajnai harcokban elhunyt Poplavszkij Roland Viktorovics, a munkácsi járási Repede (Bisztrica) lakosa. Március 24-én vesznek tőle végső búcsút szülőfalujában – a Beregszentmiklósi Községi Tanács Facebook-oldalán.

A holttestet szállító katonai menet kijevi idő szerint 13.00 órakor érkezik a falu határához, és az elesett védő egykori lakóhelyéhez veszi az irányt. A temetési szertartás 13:30-kor kezdődik a helyi Szent Miklós templomban.

Az 1985-ben született Poplavszkij Roland 2025. február 19-én hunyt el.

A kistérség vezetői arra kérik a lakosokat, hogy vegyenek részt a temetésen, és tisztelegjenek az elhunyt emléke előtt.

