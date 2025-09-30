Katonatemetésre készül Munkács városa

Marcsák Gergely Háború

A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint október 2-án kísérik utolsó útjára Mikola Szlavics elesett katonát.

A temetési szertartás kijevi idő szerint 12.00 órakor kezdődik a Szent Mihály arkangyal templomban, a város Pihorjani negyedében (Pidhorjani u. 92.)

Szlavics Mikola Mikolajovics 1978. december 24-én született. Az A4667-es katonai egységben szolgált, 2025. szeptember 23-án hunyt el harci küldetés teljesítése közben.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Munkácsi Városi Tanács