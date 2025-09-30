Katonatemetésre készül Munkács városa
A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint október 2-án kísérik utolsó útjára Mikola Szlavics elesett katonát.
A temetési szertartás kijevi idő szerint 12.00 órakor kezdődik a Szent Mihály arkangyal templomban, a város Pihorjani negyedében (Pidhorjani u. 92.)
Szlavics Mikola Mikolajovics 1978. december 24-én született. Az A4667-es katonai egységben szolgált, 2025. szeptember 23-án hunyt el harci küldetés teljesítése közben.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.
Forrás: Facebook/Munkácsi Városi Tanács