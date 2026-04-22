Katonatemetés lesz csütörtökön Ungváron
Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint április 23-án kísérik utolsó útjára Vladiszlav Sityihin elesett védőt.
Az 1991-ben született férfi 2022 áprilisától teljesített katonai szolgálatot. 2024. június 30-án hunyt el harci feladat teljesítése közben, azóta eltűntként tartották nyilván – írta a közösségi oldalon a gyászoló édesanya.
Vladiszlav Sityihin temetése kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Népi téren, a Tarasz Sevcsenko-szobor mellett.
Bohdan Andrijiv polgármester és a városi tanács képviselői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt védő családjának.