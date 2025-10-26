Katonatemetés lesz hétfőn Ungváron

Október 27-én kísérik utolsó útjára Pavlo Szajenko elesett katonát Ungváron – olvasható a városi tanács Facebook-oldalán.

Az elhunyt védő korábban menekültkén érkezett megyénkbe, ezért kevés rokona vagy ismerőse él a városban. A közleményben arra kérik a lakosokat, hogy vegyenek részt a temetésen, és adózzanak az elesett hős emlékének.

A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Népi téren, a Tarasz Sevcsenko-szobor mellett.

Bohdan Andrijiv polgármester és a városi tanács képviselői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt védő családjának.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács