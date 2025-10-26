Katonatemetés lesz hétfőn Ungváron
Október 27-én kísérik utolsó útjára Pavlo Szajenko elesett katonát Ungváron – olvasható a városi tanács Facebook-oldalán.
Az elhunyt védő korábban menekültkén érkezett megyénkbe, ezért kevés rokona vagy ismerőse él a városban. A közleményben arra kérik a lakosokat, hogy vegyenek részt a temetésen, és adózzanak az elesett hős emlékének.
A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Népi téren, a Tarasz Sevcsenko-szobor mellett.
Bohdan Andrijiv polgármester és a városi tanács képviselői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt védő családjának.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.
Forrás: Facebook/Ungvári Városi Tanács