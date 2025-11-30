Katonatemetésre készülnek a Rahói járásban
November 30-án kísérik utolsó útjára Pavljucska Sztepant Vidráspatakon (Vidricska) – közölte a Tiszabogdányi kistérség a Facebook-oldalán szombaton.
Pavljucska Sztepan 2014 óta az ATO tagja volt. 2023-ban mozgósították az Ukrán Fegyveres Erők soraiba, ám nem sokkal később súlyosan megsérült.
Hosszan tartó kezelések után, otthonában hunyt el. 41 éves volt.
A védő temetési szertartása 14 órakor kezdődik az otthonában.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.