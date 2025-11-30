Katonatemetésre készülnek a Rahói járásban

Nagy Nikolett Háború

November 30-án kísérik utolsó útjára Pavljucska Sztepant Vidráspatakon (Vidricska) – közölte a Tiszabogdányi kistérség a Facebook-oldalán szombaton.

Pavljucska Sztepan 2014 óta az ATO tagja volt. 2023-ban mozgósították az Ukrán Fegyveres Erők soraiba, ám nem sokkal később súlyosan megsérült.

Hosszan tartó kezelések után, otthonában hunyt el. 41 éves volt.

A védő temetési szertartása 14 órakor kezdődik az otthonában.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma