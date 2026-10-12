Katonatemetésre készülnek az Ungvári járásban

Mondik Márta Háború

Október 14-én helyezik végső nyugalomra Vaszil Luciv katonát a ungvári járási Mélyút (Hliboke) községben.

Vaszil Luciv 1997. szeptember 20-án született, és Mélyúton élt. 2022. március 12-én sorozták be az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. A Zaporizzsja megyei Tavrijszke közelében teljesített harci feladatot, amikor közúti balesetet szenvedett, és életét vesztette.

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