Katonatemetésre készülnek az Ungvári járásban
Október 14-én helyezik végső nyugalomra Vaszil Luciv katonát a ungvári járási Mélyút (Hliboke) községben.
Vaszil Luciv 1997. szeptember 20-án született, és Mélyúton élt. 2022. március 12-én sorozták be az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. A Zaporizzsja megyei Tavrijszke közelében teljesített harci feladatot, amikor közúti balesetet szenvedett, és életét vesztette.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →