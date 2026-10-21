Két ember meghalt egy kijevi lakóházat ért dróntámadásban

Orosz dróntámadás érte Kijevet szerda hajnalban. A Szvjatosini kerületben egy 24 emeletes lakóépület 20. emeletét találta el egy drón, a becsapódás következtében két ember meghalt, egy pedig megsebesült.

A támadásról Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere számolt be. A találat nyomán kigyulladt egy lakás, a tűz mintegy 70 négyzetméterre terjedt ki, és a lakás szerkezete részben megrongálódott. A mentőegységek a romok átvizsgálása során két ember holttestét találták meg.

A sérült személy orvosi ellátásban részesül – közölte a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás.

A támadás a főváros más kerületeit is érintette. A Desznyai kerületben egy drón roncsai parkoló autókra zuhantak, és hét jármű kigyulladt. A tűz mintegy 50 négyzetméteren pusztított, a lángokat a tűzoltók eloltották.

A Szolomjanszkij kerületben szintén drón zuhant le, egy nyílt területen. Az előzetes információk szerint ott nem keletkezett tűz.

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