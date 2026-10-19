Kijevben több áldozata van a hétfőre virradóra végrehajtott orosz légitámadásnak

Legalább egy ember meghalt, nyolcan pedig megsebesültek Kijevben az orosz hadsereg hétfőre virradóra végrehajtott légicsapásaiban, lakóházak, oktatási és egészségügyi intézmények és a metróhálózat is megrongálódott – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

A Kijev ellen két hullámban végrehajtott légitámadás során ballisztikus rakétákat is bevetett az orosz hadsereg, Szolomjanszkij kerületben egy 25 szintes épületre hullottak egy lelőtt rakéta roncsai, a metró egyik felszíni állomása is megrongálódott – közölte a közösségi médiában Vitalij Klicsko polgármester, a kijevi katonai közigazgatás és a katasztrófavédelem.

Rivne megyében két nő sebesült meg az éjszakai orosz légicsapásokban, több civil infrastrukturális létesítményt is találat ért – tudatta Olekszandr Kovalj katonai kormányzó a Telegramon.

Dnyipróban családi házak rongálódtak meg, egy 84 éves nő megsebesült, a romok alatt még emberek lehetnek – tette közzé Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus és cirkálórakétával és 269 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek négy szárnyasrakétát és 243 drónt sikerült megsemmisítenie. Huszonöt helyszínen találatokat rögzítettek, nyolc esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

Fotó: МВС України

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