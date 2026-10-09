A kijevi városvezetést bírálta az ukrán elnök

Bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijev vezetését, kijelentve, hogy a főváros az orosz agresszió folytatódása közepette egyáltalán nem hajtotta végre az ellenállóképesség megerősítését célzó tervek megvalósításához szükséges intézkedéseket, nem készül megfelelően az áramszünetekre.

Az államfő erről a katonai vezetők és kormányzati tisztségviselők részvételével tartott megbeszélés után számolt be pénteken a Telegramon.

„A munkálatok hátráltatása teljes mértékben elfogadhatatlan, az infrastrukturális minisztérium és a megyei közigazgatások felelőssége személyes. Külön feladatokat határoztunk meg Kijev számára is, mivel a városvezetés szinte egyáltalán nem hajtotta végre a szükséges intézkedéseket” – hangsúlyozta.

Forrás: MTI

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