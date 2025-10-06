Klicsko: Kijev nagy mennyiségű elfogó drónt szerez be

Az ukrán főváros 235 millió hrivnyát különített el elfogó drónok beszerzésére – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere hétfőn a Telegramon.

Klicsko kiemelte, hogy az év eleje óta Kijev több mint 40 ezer különböző típusú drónt, 200 elektronikai hadviselési rendszert, földi robotizált komplexumot és járművet adott át a fronton harcoló ukrán csapatoknak.

„Ma a védelmi tanácsban azt is megvitatjuk, hogyan halad ez a projekt, és milyen további segítségre van szüksége Kijev közösségének a hadsereg részéről” – tette hozzá bejegyzésében.

Forrás: MTI