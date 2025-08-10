Klicsko: Ukrajnában mindenki belefáradt már a háborúba

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a Bild című német lapnak Kijevben adott interjújában kijelentette, hogy diplomáciai megoldást kell találni a konfliktus rendezésére.

„Államunkban, országunkban mindenki belefáradt már ebbe a háborúba. Sajnos hatalmas árat kellett fizetnünk ezért a háborúért: hazafiaink, katonáink és polgáraink életét. Városok százait rombolták le. Ukrajna nagy részét elfoglalta Oroszország”

– mutatott rá.

Oroszország területi igényeivel kapcsolatban az egykori bokszvilágbajnok úgy fogalmazott, hogy még „túl korai” lenne ilyen tárgyalásokat folytatni, de nem zárta ki egyértelműen területek feladását. Ezt a kérdést Zelenszkijnek kell feltenni – mondta.

„Nehéz döntéseket kell hoznia” –

tette hozzá, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy

az emberek egy része soha nem lesz hajlandó az ország egy részét Oroszországnak átadni.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: korábbi felvétel Vitalij Klicsko Facebook-oldaláról

Kapcsolódó:

Zelenszkij megköszönte európai szövetségeseinek támogatásukat

