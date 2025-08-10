Klicsko: Ukrajnában mindenki belefáradt már a háborúba
Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester a Bild című német lapnak Kijevben adott interjújában kijelentette, hogy diplomáciai megoldást kell találni a konfliktus rendezésére.
– mutatott rá.
Oroszország területi igényeivel kapcsolatban az egykori bokszvilágbajnok úgy fogalmazott, hogy még „túl korai” lenne ilyen tárgyalásokat folytatni, de nem zárta ki egyértelműen területek feladását. Ezt a kérdést Zelenszkijnek kell feltenni – mondta.
tette hozzá, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy
az emberek egy része soha nem lesz hajlandó az ország egy részét Oroszországnak átadni.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép: korábbi felvétel Vitalij Klicsko Facebook-oldaláról
