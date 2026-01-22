Kombinált orosz légicsapás érte Krivij Rih városát

Az orosz hadsereg kombinált rakéta– és dróncsapást mért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosára, a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihre, az eddigi adatok szerint 11-en sérültek meg, köztük három gyerek – közölte Olekszandr Vilkul, a település védelmi tanácsának elnöke csütörtökön a Telegramon.

A közlés szerint Oroszország az éjszaka és a reggel folyamán drónokkal támadta a várost, majd ballisztikus fegyverekkel mért csapást.

„Lakóövezetek és infrastrukturális létesítmények kerültek támadás alá” – írta Vilkul. Kiemelte, hogy nyolc sérültet szállítottak kórházba, köztük egy másfél éves kisfiút is. Két gyermek – egy nyolc és egy tízéves éves – közepesen súlyos állapotban mentővel kerültek a gyermekkórházba.

„Súlyosan megrongálódott egy kétemeletes lakóépület, valamint családi házak, adminisztratív épületek, infrastrukturális létesítmények és egy kulturális intézmény is. Mintegy tízezer háztartás maradt áram nélkül. Igyekszünk újraindítani a nagy kazánházakat, de a lakásokban hűvösebb lesz a csövek hűlése miatt”

– figyelmeztetett a tisztségviselő. Hozzátette, hogy a városi vízmű rendszere részben generátorokra állt át. A hatóságok biztosították a lakosságot, hogy lesz vízellátás, de alacsonyabb nyomással.

Forrás: MTI