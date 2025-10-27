Kőrösmezői származású katona esett el a fronton
Ihnatko Ivan a háború újabb áldozata – közölte a Kőrösmezői kistérség október 27-én.
A védő Kőrösmezőn született 1977. január 27-én. Feleségével és két gyermekével a Kirovohrad megyei Szabatinyivka településen éltek.
Ihnatko Ivan az A4761-es mérnöki egységnél teljesített szolgálatot. Október 24-én vesztette életét egy dróntámadásban a Donyeck megyei Liman település közelében.
A védőt lakhelyén, Szabatinyivkán helyezik végső nyugalomra.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Kőrösmezői kistérség)