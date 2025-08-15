drón

Közel 100 drónt és rakétát vetett be az éjszaka az orosz hadsereg

Kárpátalja.ma Háború

Az orosz hadsereg két ballisztikus rakétával és 97 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a támadás a frontvonal menti területeket érintette – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának péntek reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem 63 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájáról. A drónok Harkiv, Szumi, Donyeck és Csernyihiv régiók front menti területeit támadták, a rakéták Harkiv és Csernyihiv régiókra mértek csapást. A közlemény szerint 13 helyszínen mindkét rakéta és emellett 34 drón célba talált.

Egy ember megsebesült, és tűz ütött ki az észak-kelet ukrajnai Szumi városának egyik benzinkútján egy dróncsapás következtében – jelentette az Ukrajinszka pravda hírportál Oleh Hrihorov katonai kormányzó és az állami katasztrófavédelmi szolgálat Telegram-bejegyzésére hivatkozva. Egy, éppen a kúton tartózkodó gépkocsi vezetője égési sérüléseket szenvedett, a kiszolgáló személyzet tagjai nem sebesültek meg a támadásban – közölte a megyevezető.

Az orosz hadsereg FPV-drónokkal és tüzérséggel támadta a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol térségét, egy ember megsebesült, károk keletkeztek a civil infrastruktúrában – közölte Szerhij Liszak katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Interfax Ukrajina hírügynökség. A légicsapásban 6 családi ház és egy elektromos távvezeték is megrongálódott.

Pénteken reggel az ukrán fegyveres erők vezérkara hivatalos Facebook-oldalán bejelentette, hogy egy nappal korábban az ukrán hadsereg különleges műveleti egységei, együttműködve a védelmi erők más egységeivel, tűzerővel csapást mértek az oroszországi Kaszpi-tengeri Olja kikötőre. A jelentés szerint találat ért egy hajót, amely Iránból származó lőszereket és a Sahíd-drónok alkatrészeit szállította.

A vezérkar közleménye megemlíti, hogy ezt a Volga-deltában fekvő kikötőt az orosz agresszor fontos logisztikai pontként használja az Iránból érkező katonai célú áruk szállításához.

Forrás: MTI