Közös dróngyártásban állapodott meg Ukrajna és Norvégia

Ukrajna és Norvégia védelmi miniszterei, Denisz Smihal és Tore Sandvik, megállapodást írtak alá ukrán drónok közös gyártásáról – számolt be róla az ukrán védelmi miniszter november 30-án a Telegramon.

„Ez egy fontos lépés, amely lehetővé teszi számunkra, hogy bővítsük képességeinket és erősítsük Ukrajna védelmét. A következő lépés egy kísérleti gyártósor telepítése 2026-ban, és ezzel párhuzamosan a kapacitások további növelésén is dolgozunk” – közölte Smihal.

A védelmi miniszter szavai szerint Ukrajna megosztja tapasztalatait is innovációit Norvégiával, Kijev pedig cserébe egy olyan gyártóüzemet kap, amely modern drónokkal látja el az Ukrán Fegyveres Erőket.

Ezenkívül a megállapodás kutatási és tervezési együttműködést is előír a vezető norvég intézményekkel.

