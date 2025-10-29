Ukrajna bezárja kubai nagykövetségét, és részben megszakítja diplomáciai kapcsolatait a karibi országgal. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert Kuba támogatja Oroszországot az Ukajna ellen vívott háborúban, és kormányuk tétlenül szemléli, hogy a kubai állampolgárok tömegesen csatlakoznak az orosz hadsereghez.

Mint a külügyminiszter hozzátette, Ukrajna emellett leszavazta a Kuba elleni amerikai embargó megszüntetését célzó indítványt az ENSZ Közgyűlésében.

A kubai elnök korábban sok sikert kívánt Vlagyimir Putyinnak az Ukrajna elleni háborúhoz, a kormány pedig nem hajlandó lépni állampolgáraik zsoldostevékenysége ügyében.

„Ezrek írtak alá szerződést, hogy az ukrán földön harcoló orosz egységek soraiba kerüljenek”

– fogalmazott Szibiha.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a döntés nem a kubai nép ellen irányul. Havanna tétlenségét ugyanakkor bűnrészességnek tekinti Ukrajna, amit a leghatározottabban elítél.

Kárpátalja.ma

Forrás: X/Andrij Szibiha

Nyitókép: Facebook/Andrij Sybiha