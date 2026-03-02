Külföldiekkel töltené fel hadseregét Ukrajna

„Az ukrán hadsereg soraihoz toborzott külföldiek bevonásával kívánjuk kezelni a mozgósítás és a tömeges dezertálás problémáját” – jelentette ki Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter, a holland védelmi miniszterrel, Dilan Esilgoz-Zegeriussal tartott közös sajtótájékoztatón.

Fedorov elmondta, hogy jelenleg már kidolgozták a mozgósítással és az önkényes távozással kapcsolatos problémák megoldására szolgáló átfogó tervet. A dokumentumot a frontvonalon szolgáló parancsnokokkal és katonai szakértőkkel folytatott egyeztetések során „stressztesztnek” vetették alá – írja a Strana.

„Tudják, hogy már most is sok külföldi harcol Ukrajna oldalán. Röviden válaszolva: az átfogó tervünk a dezertálás és a mozgósítás problémáinak kezelésére tartalmazza a konkrét lépéseket arra vonatkozóan, hogyan lehet több külföldit bevonni Ukrajnába, akik itt katonai feladatokat is elláthatnak”

– hangsúlyozta Fedorov.

Hozzátette, hogy a következő hónapokban „fokozatosan hozzák meg a konkrét döntéseket”.

A sajtótájékoztatón elhangzottak összefüggenek Fedorov tanácsadójának, Szerhij Beszkresztnov korábbi kijelentéseivel. Beszkresztnov ugyanis azt fejtegette, szerinte miért kellene Ukrajnának világszerte toborzópontokat nyitnia, valamint sürgette a külföldiekkel kapcsolatos munka hatékonyabbá tételét az ukrán fegyveres erőkön belül. „Természetesen több külföldit kell bevonnunk a háborúba, ha saját emberi erőforrásaink korlátozottak. A frontvonalon szolgáló katonáknak számos országhoz viszonyítva jelentős fizetést biztosítunk. Világszerte toborzóközpontokra és egy, a külföldiek fogadását és szolgálatát szervezetten kezelő rendszerre van szükségünk. Jelenleg ez létezik, de a méret, a gyorsaság és a kiválasztás hatékonysága szempontjából nem működik megfelelően” – írta Telegram-csatornáján.

Forrás: hirado.hu