Ukrajnába utazott a brit külügyminiszter

Ukrajnába utazott csütörtökön Ed Miliband brit külügyminiszter, aki látogatása alatt Kijev számára új segélycsomagot, Oroszországgal szemben újabb szankciókat jelentett be.

A londoni külügyminisztérium csütörtök esti tájékoztatása szerint Miliband és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök együtt ellátogatott az észak-ukrajnai Csernyihiv megye Priluki városába, ahol előző nap 22 ember, köztük öt gyermek halt meg egy orosz rakétatámadásban.

A brit külügyminiszter a városban tett látogatásán közölte, hogy Nagy-Britannia 54 millió font (23,5 milliárd forint) értékű új támogatási csomagot nyújt Ukrajnának az energiaipari infrastruktúra téli felkészítésére, illetve humanitárius célokra.

A londoni külügyi tárca a bejelentéssel kapcsolatban felidézi, hogy a brit kormány az előző télen több mint egymillió ukrán állampolgárnak nyújtott segítséget a rendkívüli hideg átvészeléséhez, elsősorban áramtermelő generátorok telepítésével, valamint a víz- és a fűtési hálózatban keletkezett károk kijavításával.

A csütörtökön bejelentett újabb brit segélycsomagból 20 millió font fordítható a megrongálódott energiaelosztó hálózat sürgősségi javítására, valamint további generátorok és napelemek telepítésére.

A csomag fennmaradó 34 millió fontos hányadából az ukrán háztartások vízellátásának és fűtésének fenntartását lehet finanszírozni – áll a brit külügyminisztérium ismertetésében.

Kijevbe visszatérve Ed Miliband bejelentette, hogy London a segélycsomagon felül 6,3 millió font támogatást nyújt az ukrán kormánynak az orosz hadműveletek alatt elkövetett háborús bűncselekmények elkövetőinek kézre kerítéséhez és felelősségre vonásához.

Nagy-Britannia a háború kezdete óta több mint egymilliárd font humanitárius és energiaipari támogatásban részesítette Ukrajnát.

A brit külügyminiszter a látogatás során újabb szankciókat is bejelentett Oroszországgal szemben. A szankciócsomag 38 elemből áll, és elsősorban orosz olajipari vállalatokat, a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító „árnyékflotta” újabb hajóit, valamint az Oroszország által támogatott, határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érinti.

A tárca kiemeli, hogy az illegálisan működő A7 hálózat az orosz pénzügyi rendszerre kirótt nemzetközi szankciók kikerülésére szolgál, és saját adatai szerint tavaly több mint 90 milliárd dollárt mozgósított.

A brit külügyminisztérium hangsúlyozza, hogy ez az összeg az éves orosz katonai kiadásoknak hozzávetőleg a fele.

A csütörtökön bejelentett szankciók érintettjei között szerepelnek Oroszország számára ballisztikus rakéták és drónok előállításához szükséges szerszámgépeket, elektronikai eszközöket és alapanyagokat szállító vállalatok és egyének.

A tárca név és ország említése nélkül közölte, hogy az új brit szankciók érintettjei között szerepel egy európai ország állampolgára is, aki elősegítette szerszámgépek exportját Oroszországba.

A brit külügyminisztérium összesítése szerint London eddig több mint 3500 szankcióintézkedést jelentett be Oroszországgal szemben, és ezen belül az „árnyékflotta” több mint 600 hajójára rótt ki – főleg biztosítási és kikötési tilalmakat tartalmazó – szankciókat.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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