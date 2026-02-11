Lakóházat ért támadás a harkivi régióban, több gyermek is életét vesztette

Szerda hajnalban is több támadás történt Ukrajna-szerte. Ezek közül az egyik a harkivi régióban, ahol több gyermek is életét vesztette, miután egy drón célba vett egy lakóházat.

Három gyermek és egy férfi is életét vesztette egy hajnali támadásban a harkivi régióban

Több halálos áldozattal és sebesülttel járt az a szerda hajnali támadás, ami Harkiv régióban történt egy magánháznál. Az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint a romok alatt három gyermek holttestét is megtalálták, valamint egy 34 éves férfiét is. Rajtuk kívül 35 éves, várandós nő, és egy 74 éves nő is megsérült. A cikk szerint az orosz hadsereg Sahíd típusú drónnal követte el a támadást.

Forrás: hirado.hu