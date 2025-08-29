Újabb légitámadás érte Ukrajnát

Az orosz hadsereg közel 70 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak és sokan megsebesültek a támadásban, továbbá polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – közölték katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának péntek reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 68 harci és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A hivatalos közlemény szerint a légvédelem 46 drónt semmisített meg, 9 helyszínen 22 drón célba talált.

Augusztus 29-re virradóra két ember meghalt, és további három megsebesült a Dnyipropetrovszk megyét ért orosz dróncsapások következtében

– jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál Szerhij Liszak katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva. A támadás következtében tűz ütött ki egy vállalat területén, több családi ház is lángokban állt, egy benzinkút és több gépkocsi megsemmisült.

Éjszaka az orosz hadsereg által ellenőrzött területről tüzérségi támadás érte a dél-ukrajnai Herszont, három ember megsebesült – tette közzé a Telegramon a megyei katonai közigazgatás sajtószolgálata. Herszon megye területén további hat ember megsebesült a dróntámadásokban, egy többszintes lakóház és 7 családi ház megrongálódott.

A nyitókép illusztráció

MTI