Masszív orosz támadás érte az energetikai infrastruktúrát

Október 22-re virradóra ismét súlyos orosz légitámadás érte Ukrajna több régióját – robbanások hallatszottak Kijevben, Zaporizzsjában, Dnyipróban és Odessza megyében. A támadások következtében legalább hat ember, köztük két gyermek vesztette életét, több mint tizenheten megsérültek.

A Kijevi Városi Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint a fővárosban két ember meghalt, további kettő megsérült. A Dnyiprovszkij kerületben egy lakóház 8–9. emeletén keletkezett tűz, amelyet a tűzoltóknak később sikerült megfékezniük.

A Desznjanszkij kerületben a lehulló törmelék miatt tízemeletes épület gyulladt ki, míg a Darnickij kerületben egy kollégiumot, a Dnyiprovszkijban pedig egészségügyi intézményt ért találat. A Pecserszki kerületben egy háromszintes lakóház kapott lángra.

A Kijev környéki Brováriban egy 1941-ben született nő is megsérült, őt kórházba szállították.

Zaporizzsjában a támadások során 13 ember szenvedett sérüléseket, miután az egyik városrészben több emeletes és magánház is kigyulladt.

A légicsapások miatt Kijevben, Kijev megyében és Dnyipropetrovszk megyében rendkívüli áramszüneteket vezettek be – közölte a DTEK energiaszolgáltató vállalat.

Volodimir Zelenszkij elnök az éjszakai támadás után videóüzenetben reagált.

„Ez az éjszaka ismét bizonyította, hogy Oroszország nem érzi a háború elhúzódásáért járó elegendő nyomást. Egész éjjel és reggel dolgoztak a légvédelmi erőink, a mobil tűzcsoportok, a drónelhárító egységek. A csapások fő célpontjai ismét az energetikai létesítmények voltak, de sok lakóházat is találat ért.”

Az elnök hangsúlyozta, hogy tíz régióban lettek következményei a támadásnak, köztük Kijev, Odessza, Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja és Cserkaszi megyékben.

„Aki most segít Ukrajnának légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal, életeket ment. Hálásak vagyunk minden támogatásért. Aki pedig segít a nagy hatótávolságú fegyverek biztosításában, az közelebb visz a háború befejezéséhez.”

Zelenszkij felszólította a nemzetközi közösséget, hogy reagáljanak a támadásokra:

„Eljött az ideje, hogy az Európai Unió új, erős szankciós csomagot fogadjon el, és hogy az Egyesült Államok és a G7-országok is megerősítsék intézkedéseiket. A világ nem hallgathat tovább az orosz agresszióval szemben.”

