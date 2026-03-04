Ukrajna kész megosztani légtérvédelmi tapasztalatait a Közel-Kelettel

Ukrajna készen áll arra, hogy megossza a légtérvédelemben szerzett tapasztalatait a Közel-Kelet országaival, de csak abban az esetben, ha ezek az országok elősegítik Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárulását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy keddi kijevi sajtótájékoztatón.

„Ha a Közel-Kelet vezetőinek sikerül megegyezniük Vlagyimir Putyin (orosz elnökkel) a tűzszünetről, akkor azok a katonák, akik ma a mi légterünket védik, el tudnak utazni hozzájuk, és meg tudják tanítani ezeket a társadalmakat, hogyan védjék meg a békét az iráni támadásoktól. Amíg azonban rakéták repülnek felénk, addig a saját államunkat fogjuk védeni” – idézte az UNIAN hírügynökség az államfőt.

Az elnök hozzátette, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat a térség azon államainak a vezetőivel, akik kapcsolatba léptek Kijevvel, vagy érdeklődnek az együttműködés iránt. Rámutatott, hogy a térség számos országa számára a légtérvédelem kérdése kulcsfontosságúvá vált, hiszen korábban nem éltek át hasonló mértékű támadásokat.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának már vannak modelljei a kölcsönös segítségnyújtásra, amelyeket nyugati szövetségeseivel alakított ki. Például Ukrajna kétoldalú védelmi megállapodásokat kötött több partnerével, amelyek támogatást biztosítanak neki fenyegetés esetén. Kiemelte, hogy Nagy-Britannia rakétákat biztosít Ukrajnának, ezzel segítve a légvédelmi rendszereket, és cserébe Kijev is kész támogatni a szövetségeseket veszély esetén.

Az elnök szerint hasonló megközelítések lehetségesek a Közel-Kelet országaival való kapcsolatokban is. Példaként említett olyan légvédelmi rendszereket, amelyek ezekben az országokban rendelkezésre állnak, és Ukrajnának égető szüksége lenne rájuk. „Nálunk hiány van a PAC-3 rakétákból. Ha például ilyen rakétákat adnának nekünk, mi cserébe adunk nekik elfogó rendszereket. Ez egyenértékű csere – érvelt Zelenszkij. Hozzátette, hogy jelenleg zajlanak a diplomáciai egyeztetések.

