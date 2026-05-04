Lengyelország az ukrán fegyvercsempészet növekedésétől tart a háború lezárulása után

Az ukrajnai háború befejeződése után jelentősen növekedhet az Ukrajnából származó fegyvercsempészet, a lengyel rendőrség ezért széles körű programot indít ennek megakadályozására – közölte hétfőn a Rzeczpospolita lengyel napilap hatósági forrásokra hivatkozva.

A fegyvercsempészet elleni küzdelemre a rendőrség a Trident kiképzési programban készül fel. A projekt a csempészet felderítését lehetővé tevő berendezések beszerzését is magában foglalja, köztük olyan járművekét, amelyek alkalmasak a gyanús szállítmányok megfigyelésére és nyomon követésére. Vásárolnak továbbá megfigyelő drónokat, hő- és éjjellátó készülékeket, valamint a telefonforgalom elemzésére szolgáló berendezéseket is.

A kiképzésben 150 rendőr mellett határőrök és az adóhatóság munkatársai is részt vesznek. A projektet cseh, litván, spanyol, moldovai és ukrán hatóságokkal együttműködve valósítják meg, az uniós rendőri együttműködést koordináló szervezet, az Europol és az EU határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex közreműködésével.

Közölték, 2023-ban a Rendőrségi Központi Nyomozó Hivatal (CBSP) 1374, tavaly pedig már 3322 illegálisan behozott lőfegyvert derített fel. Az illetékes lengyel hatóságok szerint a háború befejezése után a csempészet akár többszázszorosára is nőhet, mert az ukrán katonák, önkéntesek és civilek is „óriási fegyvermennyiség birtokában vannak” – mutat rá a lap.

Emlékeztetnek: Ukrajnában 2022 februárjától 2024 közepéig 5400 hatósági eljárás indult illegális fegyverkereskedelem miatt. A fegyverek részint katonai raktárakból származtak, részint a frontról visszatérő katonák vitték magukkal.

További kockázati tényezőt jelentenek a háborús veteránok, mivel egy részük számára „nehézséget okozhat a polgári életbe történő visszailleszkedés” a konfliktus befejeződése után, így könnyen célpontjává válhatnak a bűnszervezetek toborzási tevékenységének – írják.

Adam Radon, a CBSP-én belül működő, szervezett bűnözéssel foglalkozó osztály vezetője a lapnak elmondta, a fegyveres konfliktusok befejezése „mindig növeli az ellenőrizetlen fegyverterjesztés kockázatát”.

Hozzátette, Lengyelországnak, mint a NATO és az Európai Unió (EU) frontállamának, „szűrőként” kell működnie, megakadályozva az illegális fegyverbehozatalt Ukrajnából.

