Lettország újabb katonai segélyt küld Ukrajnának

November 3-án érkezik Ukrajnába az AS Latvenergo és az AS Sadales tīkls áramszolgáltató vállalatok katonai segélycsomagja, valamint 65 adományozott jármű – írja a Jevropejszka Pravda.

Az adományokat Ruta Dimanta, a Ziedot.lv jótékonysági szervezet elnöke, Arnis Kurgs, a Latvenergo igazgatója, valamint Raimonds Skrebs és Vigants Radzins, a Sadales tīkls vezetői adják át. Az eseményen részt vesz Jurij Zaharcsuk a lettországi ukrán nagykövetség részéről, valamint a Latvenergo és a Sadales önkéntes söfőrei.

A Latvenergo eddig összesen 158 használt járművet adományozott az ukrán hadseregnek, ami a katonai egységek mobilitását és az utánpótlás célba jutását segítette.

A honlap emlékeztet, hogy a balti ország szeptemberben lett gyártmányú Patria 6×6 páncélozott csapatszállító járműveket és más hadi felszereléseket is adott már az Ukrán Fegyveres Erőknek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: mila.lv