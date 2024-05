Litvánia radarberendezéseket fog átadni Kijevnek

Litvánia is csatlakozik az ukrán légvédelem megerősítését célzó német kezdeményezéshez: a vilniusi kormány szerdán úgy döntött, hogy 13,5 millió euró értékben radarberendezéseket fog átadni Kijevnek.

Németország egy harmadik Patriot-egységgel és egyéb légvédelmi rendszerekkel is támogatja Kijevet, ehhez Litvánia is szeretne csatlakozni, ezért az év folyamán négy radarberendezést fog Ukrajnába küldeni – jelentette be Laurynas Kasciunas védelmi miniszter.

A litván tárcavezető szerint ezek a berendezések erősítik majd az ukránok felderítő és figyelmeztető rendszereit, és nagyobb hatékonysággal lesznek képesek kivédeni az orosz légicsapásokat.

Németország április közepén jelentette be, hogy új kezdeményezést indít Ukrajna légvédelmének erősítésére, ennek érdekében a NATO- és uniós partnerekhez, de harmadik államokhoz is segítségért fordulnak. Annalena Baerbock külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „az erősebb légvédelem létkérdés ukrajnaiak ezrei számára, és a legjobb védelem a saját biztonságunk érdekében”. A német kezdeményezés támogatását már Hollandia, Dánia és Csehország is jelezte.

Forrás: hirado.hu