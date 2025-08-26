Logisztikai létesítményeket tettek működésképtelenné a Krímen

Az ukrán Különleges Műveleti Erők (SZSZO) működésképtelenné tettek több logisztikai létesítményt a Krím félszigeten – tájékoztatott az SZSZO a Telegramon.

Keddre virradó éjszaka az SZSZO műveletet hajtott végre a megszállt Krím területén, amelynek eredményeként olyan logisztikai objektumok váltak működésképtelenné, amelyek az orosz hadsereg egységeinek működését és harci ellátását biztosították

– írták közleményükben,

azonban nem pontosították, mely létesítmények károsodtak.

Forrás: MTI