Csehország idén már egymillió lőszert szállított Ukrajnának

Cseh kezdeményezésre az idén már egymillió nagy kaliberű lőszert szállítottak Ukrajnának – közölte szerdán Petr Fiala cseh kormányfő, miután véget ért a cselekvésre kész országok koalíciójának online megbeszélése Ukrajnáról és a pénteki alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozóról.

Ukrajna a cseh kezdeményezés keretében tavaly másfél millió nagy kaliberű lőszert kapott. Csehország a tavalyi év elején kezdeményezte, hogy az Ukrajnának segítséget nyújtani hajlandó országok keressenek az Európai Unión kívül beszerezhető nagy kaliberű muníciót. Tavaly több mint egy tucatnyi ország támogatta anyagilag a cseh kezdeményezést, és ez az idén folytatódik.

Petr Fiala üdvözölte, hogy a cselekvésre készek megbeszélésén, amelyet Friedrich Merz német kancellár hívott egybe, ezúttal részt vett J.D. Vance amerikai alelnök és Volodimir Zelenzkij ukrán elnök.

Merz már korábban közölte, hogy Németország támogatja a cseh lőszerbeszerzéseket, Zelenszkij pedig több alkalommal is nyilvánosan mondott ezért köszönetet Csehországnak.

Forrás: MTI

(Nyitókép: MTI/EPA)