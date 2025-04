Mark Rutte: a NATO idén már 20 milliárd euróval támogatta Ukrajnát

A NATO-szövetségesek továbbra is támogatják Ukrajnát, 2025 első három hónapjában a tagállamok már több mint 20 milliárd euró összegben vállalták az ország biztonsági támogatását – jelentette ki Mark Rutte szerdán Brüsszelben.

A NATO-főtitkár a szövetséges államok külügyminisztereinek csütörtökön kezdődő kétnapos tanácskozását megelőző sajtótájékoztatóján elmondta: az Oroszországból eredő fenyegetés továbbra is fennáll, és Moszkva szorosan együttműködik Kínával, Iránnal és Észak-Koreával.

„Ez nemcsak Ukrajnára, hanem az egész szövetségre és a világ biztonságára nézve is kockázatot jelent. Ezek és más szereplők destabilizálni igyekeznek társadalmainkat – a tengeralatti infrastruktúra elleni szabotázsakciókkal, kibertámadásokkal, merényletkísérletekkel és egyebekkel”

– hívta fel a figyelmet.

Hozzátette, hogy a wiesbadeni NATO-parancsnokságon keresztül továbbra is tart a katonai segítségnyújtás koordinálása.

Mint mondta, a külügyminiszterek tanácskozásukon megvitatják a legsürgetőbb biztonsági kérdéseket, miközben továbbra is folyik a készülődés a júniusi hágai csúcstalálkozóra.

A megbeszélések középpontjában a kollektív védelem megerősítése áll majd. „Ez az a szilárd alap, amelyre a NATO épült, és amely továbbra is a legfőbb prioritásunk. Találkozunk majd legfontosabb partnereinkkel is: Ukrajnával, az Európai Unióval, valamint indopacifikus (indiai-csendes-óceáni térségbeli) szövetségeseinkkel” – taglalta Rutte.

A főtitkár elismerését fejezte ki az orosz-ukrán békefolyamatot közvetítő Donald Trump elnöknek, amiért sikerült megtörnie a holtpontot, és hangsúlyozta: támogatja az Egyesült Államok törekvéseit, hogy a háborúnak igazságos és tartós véget vessen.

Ugyanígy méltatta az Egyesült Királyság, Franciaország és más szövetségesek erőfeszítéseit is, akik véleménye szerint hozzájárulnak a tartós béke megteremtéséhez.

Kiemelte:

a NATO egy ütőképesebb szövetséget épít, jelentős védelmi beruházásokkal és a tagállami kiadások példátlan mértékű növelésével.

A miniszterek egyeztetnek arról is, hogyan lehet fokozni a hadiipari termelést az Atlanti-óceán mindkét oldalán, valamint erősíteni az együttműködést és innovációt – nemcsak a NATO-tagok, hanem a partnerek (Ukrajna, az indiai-csendes-óceáni országok és az EU) bevonásával.

Rutte szerint a NATO-nak mindent meg kell tennie az euroatlanti térség védelme érdekében, hiszen ez továbbra is a szövetség fő fókusza. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a biztonságot fenyegető veszélyek nem korlátozódnak csupán erre a régióra – a világ más térségeiben is egyre több kihívással kell szembenézni.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak és a többi NATO-szövetségesnek figyelemmel kell kísérnie a csendes-óceáni térség eseményeit.

Ez indokolja a térségbeli szoros együttműködést, és azt is érthetővé teszi, hogy az Egyesült Államok egyre nagyobb figyelmet kíván fordítani erre a régióra. Ennek természetes következménye, hogy az európai tagállamoknak fokozniuk kell saját szerepvállalásukat a közös védelemben – tette hozzá.

Rutte nyomatékosította: nincs szó arról, hogy az Egyesült Államok visszavonulna a NATO-ból, sőt továbbra is teljes mértékben elkötelezett a szövetség mellett.

A globális stabilitás megőrzése közös érdek, még akkor is, ha a NATO elsődleges feladata továbbra is az euroatlanti térség biztonságának garantálása. Mindemellett a 32 tagállamból álló szövetség világosan látja, hogy a fenyegetések nem korlátozódnak Oroszországra – tette hozzá.

A főtitkár rámutatott, hogy Kína katonai fejlesztései, Irán és Észak-Korea aktivitása szintén aggodalomra adnak okot, éppen ezért bővül a NATO stratégiai együttműködése olyan indopacifikus partnerekkel, mint Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland.

Forrás: MTI

Nyitókép: Mark Rutte NATO-főtitkár. Forrás: European Parliament – European Union