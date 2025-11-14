Masszív orosz támadás érte Kijevet

Oroszország ismét masszív rakéta- és dróntámadást indított Kijev ellen november 14-re virradóra. A főváros több kerületében súlyos károk keletkeztek. A legfrissebb adatok szerint legalább három ember meghalt, és 26-an megsérültek, köztük egy várandós nő és két gyermek – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester.

Legsúlyosabb helyzet a Deszjanszkiji járásban

A Deszjanszkiji kerületet érte a legnagyobb pusztítás. Egy többszintes lakóház 5–8. emeletén tűz ütött ki, amelyben egy ember életét vesztette.

A katasztrófavédelem (DSZNSZ) 14 embert – köztük egy gyermeket – mentett ki, és egy másik személyt sikerült kiszabadítaniuk a romok alól.

Ugyanezen a környéken egy másik címen a hetedik emeleten csaptak fel a lángok, ahonnan 9 embert mentettek ki, és további 50 lakót evakuáltak.

Tűzesetek a Dnyiprovszkiji járásban

Két lakás gyulladt ki egy ötemeletes épületben, ahonnan a mentőegységek 17 embert hoztak ki. Egy másik lakóház 19. és 21. emelete is megrongálódott, míg egy sportbázis területén 200 négyzetméteren égtek a faházak.

Találat a Podilszkiji járásban

Egy rakéta egy többszintes ház 15. emeletét találta el. A mentőalakulatok 13 embert mentettek ki az épületből.

Károk több járásban is

Obolonyi járás: Tűz keletkezett egy kilencemeletes épület 7–9. szintjén, mintegy 100 négyzetméteren. Egy embert kimentettek.

Szolomjanszkiji járás: Egy lakóépület teteje és ötödik emelete gyulladt ki, 20 személyt evakuáltak.

Szvjatosinszkiji kerület: Találat ért egy lakóépület a hetedik emelet magasságában; egy másik, 22 emeletes épület 19. emeletén is tűz keletkezett.

Holisziivszkiji járás: Törmelék hullott egy kórház területére.

Darnyickiji járás: Tűz keletkezett egy iskola területén.

Sevcsenkivszkiji járás: Nyílt területen csaptak fel a lángok.

A fővárosban a mentési és oltási munkálatok tovább folytatódnak. A hatóságok szerint a sérültek száma tovább emelkedhet, mivel több helyszínen még tart a romeltakarítás.

