Huszti járási védő hunyt el Kárpátalján

Az Ilosvai (Irsava) Városi Tanács a Facebookon osztotta meg a hírt, miszerint december 29-én elhunyt Matiko Jurij Ivanovics főtörzsőrmester, iloncai (Ilnicja) lakos. Az 1971. március 5-én született védő a bejegyzés szerint hűen szolgálta hazáját a háborúban, ám a halál szülőfalujában, szabadsága alkalmával érte.

Temetésére holnap, 2025. december 31-én kerül sor a huszti járási Iloncán. A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a helyi Istenszülő Oltalma templomban. A kistérség önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy az elhunyt katona emléke előtt tisztelegve a temetési menetet élő folyosóval övezzék.

A városi tanács részvétét fejezi ki az elhunyt édesanyjának, családtagjainak és barátainak.

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.

