Meghalt egy Lembergből származó pap, akit besoroztak az ukrán hadseregbe. Orjeszt Csernij a katonai kiképzés során vesztette életét. Az esetről több ukrán Telegram-csatorna és médium is beszámolt.

A Strana információi szerint a 46 éves férfi alig egy hónapja, november 6-án került a hadsereg kötelékébe. Halálakor az ukrán hadsereg 82. önálló bukovinai légideszant-rohamdandárjának alapfokú, általános katonai kiképzésen vett részt.

Orjeszt Csernij 1979. január 19-én született Lemberg, papi családba. Tanulmányait a redemptorista rend kolostorában kezdte, amit a Lembergi Teológiai Akadémián folytatott, ahol teológusi diplomát szerzett. Mintegy húsz éven át szolgált Lemberg három plébániáján. Mindennap énekelt a templomban, és aktívan segítette a rászoruló embereket.

A tragédia még november 29-én történt Csernyivci megye területén. Halálának körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ahogy a területvédelmi toborzó- és szociális központ (TCK) sem adott ki hivatalos tájékoztatást az esetről.

