Meghalt az ungvári TCK harmadik emeletéről kizuhant férfi
A kórházban hunyt el az a férfi, aki július 8-án ugrott ki az Ungvári Járási Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK) harmadik emeletének ablakából – közölte közösségi oldalán Vitalij Glagola újságíró.
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A korábbi tájékoztatás szerint a férfit súlyos állapotban szállították kórházba, azonban az orvosoknak nem sikerült megmenteniük az életét.
Glagola bejegyzése szerint a történtek körülményeinek tisztázása érdekében a rendvédelmi szervek nyomozást indítottak. Az ügyben büntetőeljárás indult.
A hatóságok vizsgálják a férfi halálának körülményeit.
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