Meghalt egy hadköteles férfi egy Lemberg megyei hadkiegészítő parancsnokságon

Egy hadköteles férfi hirtelen életét vesztette a Javorivi Járási Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) épületében. A hatóságok közlése szerint a halál oka alkoholmérgezés volt – számolt be róla a Lemberg megyei TCK.

A tragikus esemény február 2-án történt. A közlemény szerint reggel 9 óra 30 perc körül a TCK értesítő csoportjának katonái egy rendőrségi munkatárssal együtt igazoltatták a férfit.

A férfi ittas állapotban volt, és az ellenőrzés során kiderült, hogy körözés alatt állt, mivel megsértette a katonai nyilvántartásra vonatkozó szabályokat. Személyes iratok nem voltak nála.

10 órakor a férfit a javorivi járási TCK épületébe szállították, ahol egy pihenőhelyiségbe kísérték az adategyeztetés idejére.

13 óra 42 perckor a pihenőhelyiségben tartózkodó többi hadköteles értesítette az ügyeletest arról, hogy a férfi rosszul lett. Mire az ügyeletes a helyszínre érkezett, a férfi már életét vesztette. Bár a mentőt kihívták, az egészségügyi dolgozók már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A férfit a novoszambori kórházba szállították igazságügyi boncolásra. A hivatalos orvosi szakvélemény szerint a halál oka alkoholmérgezés volt.

Kárpátalja.ma