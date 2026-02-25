Megkezdte a fegyvergyártást az első ukrán üzem Nagy-Britanniában

Megkezdődött a fegyvergyártás az első nagy-britanniai ukrán hadiüzemben, amely elsősorban a modern hadviselésben alkalmazható drónok gyártására fókuszál. A tervek szerint a jövőben hasonló hadiüzem nyílhat Dániában is.

A United 24 media beszámolója szerint

Nagy-Britanniában megkezdték a fegyvergyártást az első ottani ukrán hadiüzemben. Az Ukrspecsystems üzemeltetésében a létesítmény olyan drónok gyártására fókuszál, amelyek bizonyítottan hatékonyak a modern hadviselésben.

A hírt a londoni ukrán nagykövet, Valerij Zaluzsnij jelentette be.

A diplomata hangsúlyozta, hogy Ukrajna a rakétacsapások, az infrastruktúra rombolása és a gyártási kapacitásokra támadó kockázatok mellett is folytatja a harcot. „Mérnökeink közvetlenül a frontvonalból érkező tapasztalatokból születő megoldásokat hoznak létre. Nem elméleti kutatásokon alapulnak, hanem valódi harci alkalmazások eredményein keresztül javítják ezeket a rendszereket” – mondta a tudósítás szerint Zaluzsnij.

Rámutatott arra is, hogy a brit gyártóüzem elindítása jelentős stratégiai jelentőséggel bír.

„Ez nem arról szól, hogy a fegyvergyártás fókuszát helyezzák át Ukrajnából, sokkal inkább a közös képességek bővítéséről és egy második ellenállóképességi vonal létrehozásáról” – hangsúlyozta Ukrajna londoni nagykövete, hozzátéve, hogy ezzel a hadianyagok termelésének folytonosságát is biztosíthatják.

Zaluzsnij szerint

ezzel minőségi partnerséget teremtenek, ahol a szövetségesek nemcsak támogatják egymást, hanem közös ipari biztonsági bázist is létrehoznak.

A nagykövet ezt egy stabil és hosszú távú projektként jellemezte, amely a brit védelmi ipart is megerősíti, hozzáférést biztosít a modern háborúban alkalmazott technológiákhoz, egyben új foglalkoztatási lehetőségeket is teremt.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: Facebook/Valeriy Zaluzhny