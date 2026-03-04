Dnyipropetrovszk megyéből érkezett egy menekült család Beregszászba

Egy menekült család érkezett Dnyipropetrovszk megyéből Kárpátaljára a napokban.

Tetjana férjével, Olekszijjel, két kiskorú gyermekével – egy 3 éves és egy másfél éves kisgyermekkel –, valamint házi macskájukkal érkezett Beregszászba. A család otthonát ugyanis találat érte.

Az evakuáltakat először a lozovai tranzitközpontban helyezték el, ahol megkapták az alapvető humanitárius ellátást. Ezt követően vonattal Kárpátaljára juttatták őket.

Beregszászban a Proliszka humanitárius misszió önkéntesei támogatást nyújtottak a család számára, valamint segítettek ideiglenes szállás biztosításában is. A gyermekek óvodába járnak, a család pedig jelenleg is szociális gondozás alatt áll.

Kárpátalja.ma