Kevesebb ukrán menekült kapott védelmi státuszt októberben
Az előző hónaphoz képest októberben visszaesett azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában. Az illetékes hatóságok a vizsgált hónapban a szeptemberinél kevesebb, alig több mint 74 ezer ilyen jogállást biztosítottak ukrajnai menekültek számára.
A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre. A védelem révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak – közölte a hivatal.
Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat szerdán közreadott jelentése szerint október végén 4 296 305 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában. Szeptember végéhez képest az átmeneti védelemben részesült ukrajnaiak száma 6170-nel, azaz -0,1 százalékkal csökkent.
A vizsgált hónapban a tagországok összesen 74 175 ilyen jogállást biztosítottak ukrajnai menekültek számára. Ez a szám 79 525 volt szeptemberben. Az uniós statisztikai hivatal az adatok szeptemberi emelkedését az ukrán kormány 2025. augusztus végén elfogadott rendeletével magyarázzal. Eszerint a 18 és 22 év közötti férfiaknak jogot biztosít a kormány arra, hogy akadálytalanul elhagyják Ukrajnát.
Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig – a tagállamoktól beérkezett adatok szerint – Németország (1 229 960), Lengyelország (965 005) és Csehország (393 005) biztosította.
Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva október végén Csehországban (36), Lengyelországban (26,4) és Észtországban (25,5) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma. Uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,5 volt.
A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 42 430 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, október folyamán pedig 420-at.
Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)