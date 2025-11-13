Újra nő az ukrajnai menekültek száma Csehországban. Az ideiglenes védelmi státusszal rendelkező ukrán menekültek száma jelenleg meghaladja a 397 400-at – derült ki a cseh belügyminisztérium friss kimutatásából.

A statisztikák szerint fokozatosan változik a menekültek összetétele is: csökken a gyerekek száma, és növekszik a férfiaké.

„A lakosságszámhoz viszonyítva az Európai Unióban továbbra is Csehországban van a legtöbb menekült. Most már papírunk is van erről” – jelentette ki újságírók előtt az ügyvezető kormány szerdai ülése után Vít Rakusan belügyminiszter, a kormány alelnöke.

A tárcavezető elmondta:

a nap folyamán levelet küldött Brüsszelbe azzal a kéréssel, hogy Csehországnak ne kelljen szolidaritási hozzájárulást fizetnie az Európai Unió kasszájába.

Az Európai Bizottság kedden nyilvánosságra hozott közleménye szerint

Csehország azon országok közé tartozik, amelyek az elmúlt öt évben felhalmozódott migrációs nyomás miatt mentességet kérhetnek a szolidaritási hozzájárulás egy része alól. Másfelől a bizottság szerint Csehország a migrációs és menekültügyi paktum 2026 közepi hatályba lépése után hozzáférhet az uniós szolidaritási alaphoz is.

A cseh belügyminisztérium kimutatása szerint jelenleg 397 ezer ukrán állampolgár él ideiglenes védelmi státusszal Csehországban. Ebből 92 kiskorú. A 60 éven felüliek száma 17 ezer. Az aktív korban lévő menekültek között 164 nő és 124 ezer férfi van.

A menekültek száma azonban folyamatosan újra emelkedik, különösen a férfiaké

A cseh hatóságok szerint ez alapvetően annak a következménye, hogy az ukrán kormány a nyáron engedélyezte, hogy a 18 és 22 év közötti férfiak is külföldre utazhassanak. Az orosz támadás után, 2022 tavaszán a férfiak a menekültek mintegy 20 százalékát tették ki, most arányuk már meghaladja a 33 százalékot.

A cseh munkaügyi és népjóléti minisztérium hétfőn közölte, hogy a Csehországban élő ukrán menekültek a harmadik negyedévben 8,2 milliárd koronát fizettek be adók és illetékek formájában. Ez az összeg több mint a duplája annak, amit segélyként az államtól kaptak.

Folytatódik a tendencia, miszerint az ukrán menekültektől származó állami bevételek növekednek, míg a kiadások csökkennek – állapította meg a tárca. Ez a tendencia 2023 harmadik negyedében kezdődött el.

Az ukrán menekültekkel foglalkozó civilszervezetek felhívják a figyelmet arra, hogy az ukrán munkaerő iránt nagy a kereslet. Elsősorban olyan munkahelyeken dolgoznak, amelyeket hosszabb ideje nem sikerült betölteni. Azonban különböző okok miatt az ukrán menekültek szakképzettségét eddig nem sikerült kellőképpen hasznosítani.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)