Dnyipropetrovszk megyei menekültek érkeztek Kárpátaljára

A háború elől menekülve hét család érkezett Kárpátaljára egy evakuációs vonattal Dnyipropetrovszk megyéből január 29-én. A munkácsi vasútállomásra befutott szerelvénnyel 20 menekült érkezett – köztük 12 kiskorú –, akik kénytelenek mindent hátrahagyva megyénkben menedéket keresni.

A peronon a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai munkatársai fogadták az érkezőket, és segítették őket az új ideiglenes lakhelyükre való eljutásban.

A családokat a szakszolgálat pszichológusai is segítették. Mint írják, az evakuálás megrázó, komoly stresszel járó élmény, ezért fontos a menekült személyek érzelmi stabilitását célzó szakmai segítség.

Kárpátalja.ma