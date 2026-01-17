Mihajlo Harasztej a háború újabb áldozata
Szomorú hírt közölt a Huszti Városi Tanács a Facebook-oldalán január 17-én. A harctéren szerzett sérülései következtében vesztette életét Mihajlo Harasztej.
A védő 1986-ban született Száldoboson (Szteblivka). Az 5. különálló kijevi rohamdandárban teljesített katonai szolgálatot.
A katona a kórházban hunyt el a harctéren szerzett sérülései miatt.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.