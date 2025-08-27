Mintegy 100 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg hajnalban

Az orosz hadsereg csaknem 100 drónnal és tüzérséggel támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen megsebesültek a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának szerda reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 95 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 74 drónt lelőtt vagy rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájáról eltérített. A közlemény szerint 9 helyszínen 21 drón célba talált.

Augusztus 27-én kora reggel egy ember meghalt, további három pedig megsebesült az orosz légicsapások és tüzérségi támadások következtében a dél-ukrajnai Herszon városában – írta az Ukrajinszka pravda hírportál a megyei katonai közigazgatás és a katasztrófavédelem Telegram-jelentései nyomán.

A Herszoni Kerületi Ügyészség eljárásjogi irányítása mellett előzetes nyomozás indult háborús bűncselekmény elkövetése miatt.

Poltava megyében egy energetikai vállalatot ért tömeges dróntámadás, emiatt áram nélkül maradt a fogyasztók jelentős része – tette közzé Olekszandr Kohut katonai kormányzó a Telegramon. A vállalat irodaépülete, járművek és energetikai berendezések rongálódtak meg, de nem sérült meg senki – tájékoztatott a megyevezető.

Az északkelet-ukrajnai Szumi város egy része áram nélkül maradt az éjszakai orosz támadás után, a kórházak működését és az ivóvízellátást tartalék áramforrások biztosítják – tette közzé az Ukrajinszka pravda hírportál Szerhij Krivosejenko városi katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva.

A Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol városát és környékét éjszaka drónokkal és nehéztüzérséggel folyamatosan támadta az orosz hadsereg, egy ötszintes lakóházat találat ért, de nem sebesült meg senki – közölte Szerhij Liszak megyei katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornáját idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

