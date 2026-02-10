Moldova miniszterelnöke Kijevbe érkezett
Alexandru Munteanu, Moldova miniszterelnöke február 10-én munkalátogatásra érkezett Kijevbe.
A kormányfő az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy az ukrán fővárosban Volodimir Zelenszkij elnökkel és Julija Szviridenko miniszterelnökkel folytat tárgyalásokat.
Munteanu hangsúlyozta: látogatásának célja, hogy Moldova egyértelműen kifejezze szolidaritását Ukrajnával.
„A moldovai nép nevében világos üzenetet hoztam: szomszédként és barátként Ukrajna mellett állunk, egységesen elkötelezettek vagyunk az igazságos és tartós béke, valamint közös európai uniós jövőnk iránt” – írta a moldovai miniszterelnök.