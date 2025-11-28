Mobilizáció az 50 év feletti férfiaknál

Ukrajnában továbbra is érvényben van az általános mozgósítás és a hadiállapot. A törvények szerint a 25 és 60 év közötti, katonai nyilvántartásban szereplő, egészségügyileg alkalmas, halasztással vagy felmentéssel nem rendelkező férfiak hívhatók be.

A mozgósítás szabályait a Mobilizációs felkészítésről szóló törvény rögzíti. A jogszabály alapján az 50 év feletti kor önmagában nem ad felmentést, így az ebbe a korcsoportba tartozó katonaköteles férfiak is behívhatók, amennyiben alkalmasak a szolgálatra és nem jogosultak halasztásra.

A tapasztalatok szerint az 50-55 év feletti férfiakat általában nem irányítják a frontvonalra vagy rohamegységekbe. A mozgósítás ebben a korcsoportban főként a támogató és logisztikai egységek feltöltésére irányul, így a szolgálat többnyire a hátországban történik. Ugyanakkor, ha a behívott személy keresett katonai szakértelemmel rendelkezik és egészségileg alkalmas, akár 58-59 éves korban is mozgósítható.

A mozgósítás alól ideiglenes mentességet kaphat, aki rendelkezik érvényes felmentéssel, vagy jogilag mentesítették a katonai szolgálat alól. Felmentés jár többek között azoknak, akik:

– egészségügyi okból nem alkalmasak,

– bármely csoportba tartozó fogyatékossággal élnek,

– három vagy több 18 év alatti gyermeket nevelnek,

– fogyatékkal élő hozzátartozót gondoznak,

– valamint más, törvényben meghatározott kategóriák esetében.

A 60 év feletti, felső korhatárt elért férfiak csak önkéntesen szolgálhatnak. Számukra külön program áll rendelkezésre, amely nem harci beosztásokra biztosít lehetőséget meghatározott feltételek mellett.

A tájékoztatás szerint decemberre nem fogadtak el új jogszabály-módosításokat a mobilizációra vonatkozóan, így a korábbi szabályok továbbra is érvényben maradnak.

Kárpátalja.ma/tsn.ua