Háborús relikviákból nyílt kiállítás Munkácson

Munkács főterén a napokban nyílt kiállítás „Háború fémben… Háború, ahogy van” címmel, amely az orosz–ukrán háború tárgyi emlékeit mutatta be.

A tárlaton lövedékek, golyóálló mellények, sisakok, drón, akna- és lőszerszilánkok, valamint katonai felvarrók is megtekinthetők voltak. A szervezők emlékfalat is állítottak, amelyen a harcokban elesett kárpátaljai katonák fényképei szerepeltek.

Az anyagokat 2014 óta gyűjtötték – mondta el Valerij Popovics önkéntes. A befolyt adományokból a fegyveres erőket támogatják.

A kiállítás szeptember 18-ig volt megtekinthető. A szervezők még három alkalommal terveznek hasonló bemutatót Munkácson.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net