Munkácsi járási katona esett el a háborúban
A háborúban vesztette életét Mikola Honak augusztus 26-án, miközben katonai szolgálatot teljesített Herszon megyében. A katona tűzszerészként szolgált.
Mikola Honak a munkácsi járási Cserház faluban született és nőtt fel. A fronton az egyik legveszélyesebb katonai feladatot látta el. Teendői során az ukrán területeket aknamentesítette, és eltávolította az ellenség által hátrahagyott aknákat, valamint más robbanóeszközöket.
Mikola Honak szolgálatteljesítés közben, augusztus 26-án vesztette életét Herszon megyében.
Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →