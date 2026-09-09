Munkácsi járási katona esett el a háborúban

A háborúban vesztette életét Mikola Honak augusztus 26-án, miközben katonai szolgálatot teljesített Herszon megyében. A katona tűzszerészként szolgált.

Mikola Honak a munkácsi járási Cserház faluban született és nőtt fel. A fronton az egyik legveszélyesebb katonai feladatot látta el. Teendői során az ukrán területeket aknamentesítette, és eltávolította az ellenség által hátrahagyott aknákat, valamint más robbanóeszközöket.

Mikola Honak szolgálatteljesítés közben, augusztus 26-án vesztette életét Herszon megyében.

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