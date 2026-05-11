Munkácsi katona a háború újabb kárpátaljai áldozata
Szurnyak Volodimir a háború újabb kárpátaljai áldozata – közölte a Munkácsi Városi Tanács május 11-én.
A munkácsi védő 1991. október 10-én született. Ukrajna Fegyveres erőinek A2167-es egységében szolgált. 2026. május 5-én vesztette életét harci feladatainak teljesítése közben.
A temetési szertartás május 12-én, kijevi idő szerint 12.00 órakor kezdődik Munkácson.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Munkácsi Városi Tanács)