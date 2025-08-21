Munkácsi támadás: otthonmaradásra kérik a lakosságot

A munkácsi vállalat elleni rakétacsapás következtében nagyszabású tűz ütött ki, amelynek nyomán jelentős füst keletkezett. A füstfelhő a Munkácsi és az Ungvári járás több települése fölé is eljutott – írja Miroszlav Bileckij kormányzó.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy zárják be az ablakokat és ajtókat, valamint ne menjenek ki az utcára, ha nem muszáj. Külön figyelmet kell fordítani a gyermekek, az idősek, valamint a krónikus légzőszervi betegséggel élők védelmére, mivel a levegőben található égéstermékek károsak lehetnek az egészségre.

A helyszínen a mentő- és katasztrófavédelmi szolgálatok dolgoznak, a hivatalos tájékoztatás szerint a helyzet ellenőrzés alatt áll.

