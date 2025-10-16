Orosz támadás érte a DTEK Naftohaz létesítményeit

Az orosz erők október 16-ra virradóra rakétákkal és drónokkal támadták a DTEK Naftohaz energiahálózatához tartozó létesítményeket – közölte a vállalat.

A tájékoztatás szerint az éjszakai támadás következtében le kellett állítani a gázkitermelést a Poltavai területen található egyes objektumokban.

A vállalat arról is beszámolt, hogy a támadás során rakétákat és drónokat vetettek be az energetikai infrastruktúra ellen. A kár mértékét vizsgálják. A helyreállítási munkálatok jelenleg is tartanak.

