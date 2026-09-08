Nagy-Britannia 100 millió fonttal támogatja Ukrajnát a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták beszerzésében – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az összeg a közelgő télre szánt támogatási csomag része, és kifejezetten a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták beszerzésére fordítják. Zelenszkij szerint a brit támogatás mintegy 135 millió dollárnak felel meg.

Az ukrán elnök egyúttal arról is beszélt, hogy Kijev folyamatosan tárgyal az Egyesült Államokkal a Patriot-rakéták ukrajnai gyártásának engedélyezéséről. A kérdésről közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztetnek, és a gyártókkal is zajlanak megbeszélések. Zelenszkij szerint az amerikai fél részéről pozitív visszajelzés érkezett.

Az ukrán vezetés számára jelenleg kiemelt jelentőségű a légvédelem megerősítése a téli időszak előtt. Zelenszkij a nyugati partnereket is arra kérte, hogy segítsék Ukrajna rakétakészleteinek feltöltését.

A Patriot-rendszerekhez szükséges rakéták átadásának lehetőségeit több ország is vizsgálja. Emellett Olaszország és Franciaország SAMP/T légvédelmi rendszerek, valamint az azokhoz tartozó Aster rakéták Ukrajnába juttatásán is dolgozik.

Zelenszkij korábbi tájékoztatása szerint egy legutóbbi nagyszabású orosz légitámadás során az ukrán légvédelem 175 ellenséges célpontot semmisített meg, ugyanakkor továbbra is komoly kihívást jelent a ballisztikus rakéták elfogása.

Nyitókép: Getty Images/Kollázs: UNIAN

Az UNIAN nyomán

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