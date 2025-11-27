Nagy-Britannia drónelfogó rendszereket fog gyártani Ukrajna számára

Nagy-Britannia hamarosan beindítja az ukrán fejlesztésű Octopus légvédelmi drónelfogók tömeggyártását, hogy tovább erősítsék Ukrajna légvédelmét – közölte Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Facebookon, hozzátéve, hogy a két ország védelmi tárcáinak képviselői licencmegállapodást írtak alá.

„Szövetségeseinkkel közösen fejlesztjük Ukrajna légvédelmi képességeit. Ez történelmi precedens és újabb fontos lépés, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság ukrán elfogódrónokat gyártson, amelyek bizonyították hatékonyságukat a Sahíd kamikaze drónok elleni küzdelemben”

– fogalmazott a miniszter.

Szavai szerint a tervezett tömeggyártás havonta akár több ezer elfogódrón előállítását is lehetővé teheti. A gyártott eszközöket Ukrajnának adják át a légvédelem megerősítésére.

Forrás: MTI